В «Оренбурге» сообщили, что клуб хочет активировать опцию выкупа Брайана Мансильи

23 ноября, 23:52
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб намерен активировать опцию выкупа вингера Брайана Мансильи. Скорее всего, он будет выступать в команде и в следующем сезоне.
В матче против «Ростова» (4:2) Мансилья забил свой дебютный гол в Кубке России.
«Мансилья у нас в аренде с первоочередным правом выкупа. Будем его выкупать. При переходе он попросил о встрече с президентом клуба, и я ему сказал, что мы выполним все условия, прописанные в контракте», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».
25-летний футболист провел 14 матчей в составе «Оренбурга», забив два гола и отметился пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.
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Основные источники исследования