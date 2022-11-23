В «Оренбурге» сообщили, что клуб хочет активировать опцию выкупа Брайана Мансильи

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб намерен активировать опцию выкупа вингера Брайана Мансильи. Скорее всего, он будет выступать в команде и в следующем сезоне.

В матче против «Ростова» (4:2) Мансилья забил свой дебютный гол в Кубке России.

«Мансилья у нас в аренде с первоочередным правом выкупа. Будем его выкупать. При переходе он попросил о встрече с президентом клуба, и я ему сказал, что мы выполним все условия, прописанные в контракте», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

25-летний футболист провел 14 матчей в составе «Оренбурга», забив два гола и отметился пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.