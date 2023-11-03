Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:00

В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Виктория Кравченко
Футболисты &amp;quot;Динамо&amp;quot; празднуют победу над &amp;quot;Пари НН&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что победа «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России была нечестной.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — цитирует функционера ТАСС.

«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ.
Источник: https://tass.ru/sport/19191779
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
19
Обсудить
Читайте также
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
Каминский оценил перспективы ультраспринта
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Журналист рассказал об подрыве израильского танка бойцом ХАМАС
Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью азота
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: жеребьевка и плей-офф пути РПЛ и регионов
Кубок России: результаты жеребьевки 1/4 финала плей-офф пути РПЛ и пути регионов
Кубок России: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА против «Ростова». Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
Кубок России: «Зенит» в четвертьфинале Пути РПЛ встретится с «Динамо», «Спартак» — с «Оренбургом»
Трошечкин объяснил неудачу «Пари НН» в Кубке России
Кубок России: смотреть трансляцию жеребьевки 1/4 финала в прямом эфире
Фомин — о выходе в четвертьфинал Кубка России: «Группа была боевая. Задачу выполнили»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: смотреть трансляцию жеребьевки 1/4 финала в прямом эфире

Гафин заявил, что «Динамо» по составу способно выиграть Кубок России в этом сезоне