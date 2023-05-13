В «Пари НН» заявили, что будут рады проведению финала Кубка России в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» вариант с проведением финала Кубка России в Нижнем Новгороде.

«Город и стадион уже принимали финал кубка, и все прошло на очень высоком уровне, были созданы все условия и развлекательные программы для болельщиков, был прекрасный матч, и шоу после матча, гости города по достоинству оценили красоту и комфортность города. Так и в этом году мы будем рады, если финал пройдет в Нижнем Новгороде, в городе, который в этом году носит название Молодежной столицы», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что существует вероятность переноса финала — как из-за потенциально невысокого зрительского интереса (в финале могут сыграть ЦСКА — «Краснодар» или ЦСКА — «Урал»), так и из-за ограничений по вместимости со стороны правоохранительных органов.

Среди возможных вариантов проведения финального матчах рассматриваются «ВТБ Арена», стадион «Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».