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Кубок России

Сегодня, 22:39

В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами FONBET Кубка России

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что хотел бы видеть битву взглядов перед матчами FONBET Кубка России.

«Хочется видеть face?to?face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», — цитирует Терешина matchtv.ru.

Процедура битвы взглядов или face-to-face является обязательной церемонией в различных видах единоборств.

Ранее Терешин сообщил о планах РФС снять сериал про Кубок России.

Источник: matchtv.ru
РФС
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