В РФС могут сделать ежегодным Матч звезд Кубка России

В РФС заявили, что Матч звезд Кубка России могут сделать ежегодным.

— Почему были выбраны именно эти игроки из Пути РПЛ и Пути регионов? Что они могут получить за участие в матче?

— Игроков выбирали исходя из желания на реальном примере кубка показать, как многообразен наш футбол, — цитирует пресс-службу РФС Metaratings.ru. — Поэтому пригласили как звезд и профессионалов, так и любителей, которые работают пожарными или курьерами. Для их участия в кубке мы, если вы помните, писали письма работодателям с просьбой отпустить игроков на матчи.

— Планируются ли подобные активации по ходу сезона и по окончании розыгрыша Кубка России сезона-2022/23?

— Проводить такие мероприятия по ходу сезона проблематично в том числе из-за плотного календаря. Очень надеемся, что болельщикам понравится формат, и это мероприятие станет традиционным.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5 на 5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.