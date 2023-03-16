В РФС назвали нецелесообразной подачу протеста в КДК по итогам матча «Акрон» — «Локомотив»

В службе коммуникаций РФС прокомментировали для «СЭ» ситуацию с выходом полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на поле в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 по пенальти).

«Ответственность за учет вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России. Указанный подход подтвержден практикой CAS, в том числе по делу «СКА-Хабаровск» против ФК «Армавир» в 2018 году. Юридически решение о том, был ли нарушен регламент, может принять КДК. В данном случае подача протеста в КДК не является необходимым шагом, так как не повлияет на итог противостояния «Локомотива» и «Акрона» и является процессуально нецелесообразной. При этом РФС отмечает, что во все клубы перед стадией 1/4 Кубка России (Пути РПЛ и Пути Регионов) было направлено письмо с напоминанием правил «сгораний» желтых карточек в Кубке России. По мнению РФС, Регламент Кубка России дает однозначное толкование правил, связанных с учетом желтых карточек в данном соревновании, в том числе потому что ни от одного участника соревнования до этого момента не поступали запросы с просьбой разъяснения соответствующих положений регламента», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

14 марта капитан «Локомотива» Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».