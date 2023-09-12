В РФС объяснили, почему матчи пути РПЛ FONBET Кубка России нельзя перенести на более позднее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» информацию об обращении клубов РПЛ с просьбой о переносе ряда матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России на более позднее время.

«РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира, — сказал Митрофанов «СЭ». — Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления — мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч».

Митрофанов также рассказал, как удалось увеличить стоимость контракта титульного партнера.

«Без соблюдения этого требования текущий формат проведения розыгрыша Кубка был бы невозможен. Хочу подчеркнуть, что именно такая конфигурация турнира позволила кратно увеличить стоимость контракта титульного партнера при условии обязательного показа в федеральном эфире определенного количества матчей. Также отмечу, что начиная с 6-го тура и в стадии плей-офф проблема неудобных слотов потеряет актуальность в связи с переходом Европы на зимнее время, а также с сокращением количества участников после группового этапа», — добавил Митрофанов.

Матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России стартуют 19 сентября.