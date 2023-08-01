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Кубок России

Сегодня, 16:38

В РФС объяснили приглашение медиакоманд к участию в Кубке России

Мария Гусева
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему медийные команды были приглашены для участия в FONBET Кубке России.

«Мы с уважением относимся к тому, что делают коллеги из этого направления любительского футбола. Скорее речь о справедливости по отношению к командам и игрокам, которые принимают участие в этих соревнованиях. Потому что по качеству игры, что кубок демонстрировал в прошлом году, медийные команды в состоянии выглядеть более чем конкурентоспособно по сравнению с любительскими клубами, которые представляют, например, третий дивизион. Опыт прошлого розыгрыша показал, что медийные команды проходили и через достаточно неплохие коллективы профессиональных футбольных клубов».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

Источник: ТАСС
Футбол
Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
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