В РФС ожидают аншлаг на финале «Пути регионов» Кубка России

В российском футбольном союзе (РФС) оценили посещаемость матчей FONBET Кубка России. На матче «Урал» — ЦСКА в Екатеринбурге было 30 400 зрителей, а встречу «Краснодар» — «Акрон» в Краснодаре посетили 27 100 человек.

«Уверены, что финал Пути регионов «Краснодар» — «Урал» пройдет при аншлаге. Мы с нетерпением ждем второго суперфиналиста, который сыграет с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Кирилла Терешина, руководителя службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС.

Точная дата матча «Краснодара» с «Уралом» пока не определена. Она состоится в период с 16 по 18 мая.