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Кубок России

Сегодня, 11:05

В РФС признали ошибочным решение судьи Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Судья Сергей Иванов во время матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела спорные решения судьи Сергея Иванова в ответном матче между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 42-й минуте, взятием ворот «Локо» на 56-й минуте и назначением пенальти в ворота железнодорожников на 90+6-й минуте.

ЭСК приняла решение, что Иванов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака», так как полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич не нарушал правила в единоборстве с полузащитником «Локо» Антоном Миранчуком.

По мнению членов ЭСК, также главный судья верно назначил пенальти в ворота железнодорожников на 90+6-й минуте: рука защитника «Локомотива» Хермана Конти во время прострела и контакта с мячом увеличивала площадь его тела.

При этом в ЭСК посчитали ошибочным решение засчитать второй гол «Спартака» в ворота «Локомотива» на 56-й минуте: большинство экспертов комиссии считают, что полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вел единоборство с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

«Судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу «Локомотива», а взятие ворот отменить», — говорится в заявлении РФС.

Источник: РФС
Михаил Игнатов
Наяир Тикнизян
РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
42
21
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