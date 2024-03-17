В РФС рассказали, какие страны интересуются возможностью вещания матчей Кубка России

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова ответила на вопрос о том, какие страны проявляют интерес к трансляции матчей FONBET Кубка России.

«Крайнего срока по покупке прав на трансляцию нет, обычно это происходит в моменте, когда происходит промо, известны команды-участники. Если говорить об общем интересе, то интерес на вещание матчей Кубка России, к финалу турнира и матчу за суперкубок проявляют такие страны, как Сербия, Бразилия, другие страны Латинской Америки, а также Азии», — приводит слова Сурикова ТАСС.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфиналов Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В Пути РПЛ действующий чемпион Кубка России ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».