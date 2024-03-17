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Кубок России

17 марта, 15:59

В РФС рассказали, какие страны интересуются возможностью вещания матчей Кубка России

Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова ответила на вопрос о том, какие страны проявляют интерес к трансляции матчей FONBET Кубка России.

«Крайнего срока по покупке прав на трансляцию нет, обычно это происходит в моменте, когда происходит промо, известны команды-участники. Если говорить об общем интересе, то интерес на вещание матчей Кубка России, к финалу турнира и матчу за суперкубок проявляют такие страны, как Сербия, Бразилия, другие страны Латинской Америки, а также Азии», — приводит слова Сурикова ТАСС.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфиналов Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В Пути РПЛ действующий чемпион Кубка России ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».

В Пути Регионов «Ахмат» проведет игру с «Оренбургом», а соперником «Урала» стал «Локомотив». В оставшихся парах четвертьфинальной стадии «Химки» на своем поле примут «Ростов», а «СКА-Хабаровск» московское «Динамо».

Источник: ТАСС
Кубок России
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