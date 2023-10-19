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Кубок России

Сегодня, 17:20

В РФС рассказали о работе над повышением интереса к FONBET Кубку России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова, выступая на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, рассказала, как происходит работа над повышением интереса к FONBET Кубку России.

«В условиях отстранения российских команд от международных соревнований мы концентрируемся на создании качественного внутреннего продукта. Кубок России сегодня является одним из самых ярких медийных событий. Совместно с нашими партнерами и основным вещателем мы создаем футбольный праздник, показывая не только игру от свистка до свистка, но и элементы матчдэй, обеспечивая интересное промо в преддверии матчей. Отдаем себе отчет в том, что аудитории — особенно молодежной — интересна не только спортивная составляющая. Важен бэкстейдж и другой интересный контент. Для этого мы изменили регламент турнира, чтобы СМИ и блогеры получили доступ к оперативным комментариям участников матчей, доступ в победные раздевалки после матчей. Мы работаем с клубами и игроками, стимулируя их на создание собственного интересного контента», — сказала Сурикова.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который победил «Краснодар» со счетом 1:1 (6:5 пен).

Кубок России
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