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Кубок России

Сегодня, 10:44

В РФС рассказали об инновациях в подходе к освещению турниров

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Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о подходе организации к инновациям в сфере медиа.

— Мы уже давно говорим о том, что к продвижению спорта нельзя подходить исключительно в контексте трансляций, очков, голов, секунд. Сегодняшний зритель смотрит футбол ради эмоций. А это диктует необходимость создания самого разнообразного контента для различных платформ.

Мы продолжаем много говорить о Кубке России и показывать его, на базе него уже опробованы новые форматы медийного освещения. Мы даем медиа новые возможности доносить до болельщиков живые эмоции практически в режиме он-лайн, открывая победные раздевалки, общаясь прямо во время игры с игроками, которые готовы выйти на замену, показывая какой-то бэкстейдж. Это втягивает и вовлекает, в первую очередь, молодых болельщиков, которые выросли на контенте принципиально иного уровня интерактивности.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

Кубок России
РФС
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Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 5 13-4 12
2 Динамо 5 11-10 8
3 Динамо Мх 5 8-7 8
4 Кр. Советов 5 5-16 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
- : -
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
- : -
И М О
1 Локомотив 5 15-4 15
2 Ростов 5 9-5 10
3 Химки 5 5-14 5
4 Оренбург 5 4-10 0
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
- : -
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
- : -
И М О
1 ЦСКА 5 7-2 11
2 Ахмат 5 9-5 9
3 Краснодар 5 3-5 9
4 Пари НН 5 3-10 1
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
- : -
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
- : -
И М О
1 Зенит 5 12-2 13
2 Акрон 5 6-11 8
3 Рубин 5 6-4 6
4 Факел 5 2-9 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
- : -
23.10
19:00
Акрон
Рубин
- : -
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22
окт
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окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
-
-
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
-
-
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
-
-
23.10 16:30
Оренбург
Химки
-
-
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
-
-
23.10 19:00
Акрон
Рубин
-
-
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
-
-
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
-
-
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Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5

Степан Костюков

Амкал

 		4
Статистика / Бомбардиры

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