В РФС рассказали об инновациях в подходе к освещению турниров

Сегодня, 10:44
Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о подходе организации к инновациям в сфере медиа.
— Мы уже давно говорим о том, что к продвижению спорта нельзя подходить исключительно в контексте трансляций, очков, голов, секунд. Сегодняшний зритель смотрит футбол ради эмоций. А это диктует необходимость создания самого разнообразного контента для различных платформ.
Мы продолжаем много говорить о Кубке России и показывать его, на базе него уже опробованы новые форматы медийного освещения. Мы даем медиа новые возможности доносить до болельщиков живые эмоции практически в режиме он-лайн, открывая победные раздевалки, общаясь прямо во время игры с игроками, которые готовы выйти на замену, показывая какой-то бэкстейдж. Это втягивает и вовлекает, в первую очередь, молодых болельщиков, которые выросли на контенте принципиально иного уровня интерактивности.
Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2