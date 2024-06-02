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Сегодня, 16:24

В РФС рассказали, сколько зрителей посетят Суперфинал FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», сколько зрителей могут посетить Суперфинал FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Матч пройдет в воскресенье, 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

— Думаю, что будет успехом заполнить стадион на 50 тысяч. По последним данным реализовано более 40 тысяч билетов и менее 45. Это было утром. Общая коммерческая вместимость составляет 53 тысячи. Исходя из коммерческой вместимости стадиона, надеемся, что он будет заполнен на 80 процентов.

— Можно ожидать сегодня больше зрителей, чем в прошлый раз?

— В прошлом году было больше 50 тысяч. С учетом того, что в прошлом году была московская команда, мы эту цифру вряд ли перебьем. Но очень хочется к ней приблизиться.

Матч «Балтика» — «Зенит» начнется в 18.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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