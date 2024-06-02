В РФС рассказали, сколько зрителей посетят Суперфинал FONBET Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», сколько зрителей могут посетить Суперфинал FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Матч пройдет в воскресенье, 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

— Думаю, что будет успехом заполнить стадион на 50 тысяч. По последним данным реализовано более 40 тысяч билетов и менее 45. Это было утром. Общая коммерческая вместимость составляет 53 тысячи. Исходя из коммерческой вместимости стадиона, надеемся, что он будет заполнен на 80 процентов.

— Можно ожидать сегодня больше зрителей, чем в прошлый раз?

— В прошлом году было больше 50 тысяч. С учетом того, что в прошлом году была московская команда, мы эту цифру вряд ли перебьем. Но очень хочется к ней приблизиться.

Матч «Балтика» — «Зенит» начнется в 18.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.