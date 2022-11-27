В РФС заявили, что КДК изучит все нарушения в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

В службе коммуникации РФС заявили «СЭ», что КДК изучит все нарушения в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, пен. 4:2).

«КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи. Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», — сообщили в службе коммуникации РФС «СЭ».

В конце матча произошла массовая драка футболистов команд. Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).