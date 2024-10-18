В РФС заявили о повышении посещаемости матчей Кубка России

Сегодня, 16:50
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова заявила, что матчи FONBET Кубка России в прошлом сезоне посетили более одного миллиона человек.
«Средняя посещаемость — 12 тысяч человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча», — цитирует Сурикову ТАСС.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2