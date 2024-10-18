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Сегодня, 16:50

В РФС заявили о повышении посещаемости матчей Кубка России

Руслан Минаев
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова заявила, что матчи FONBET Кубка России в прошлом сезоне посетили более одного миллиона человек.

«Средняя посещаемость — 12 тысяч человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча», — цитирует Сурикову ТАСС.

Источник: ТАСС
Кубок России
РФС
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13.08
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15:00
Оренбург
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28.08
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Локомотив
Химки
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18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
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18:30
Химки
Локомотив
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01.10
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Локомотив
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Химки
Ростов
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23.10
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Ростов
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И М О
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21:00
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31.07
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17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
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Краснодар
Ахмат
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27.08
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Ахмат
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18.09
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ЦСКА
Краснодар
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18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
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Акрон
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30.07
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Зенит
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Факел
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17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
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17.09
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Рубин
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16:15
Акрон
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2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
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П
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1
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Рубин
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0
1
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1
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Спартак
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Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
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0
2
27.08 17:15
Акрон
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П
5
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1
1
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0
1
27.08 19:30
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