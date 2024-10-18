В РФС заявили о повышении посещаемости матчей Кубка России

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова заявила, что матчи FONBET Кубка России в прошлом сезоне посетили более одного миллиона человек.

«Средняя посещаемость — 12 тысяч человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча», — цитирует Сурикову ТАСС.