Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:47

Президент «Ростова»: «Не планируем отпускать Карпина. У него большой кредит доверия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном уходе главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Мы никуда не планируем отпускать Валерия Георгиевича. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова». Результаты? Бывают разные результаты. Почему не набираем очки, которых хотелось бы? Много для этого причин: синдром второго сезона, психологические, команда молодая», — сказал Арутюнянц.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
1
Обсудить
Читайте также
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локо» набирает ход после слабого старта сезона. Не оставил шансов «Ростову» и вышел на первое место в группе
Семак высказался о дебюте Адамова за «Зенит»
Семак прокомментировал победу над «Балтикой» в FONBET Кубке России
«Зенит» снова не убедил. Но добыл три очка и вышел в плей-офф Пути РПЛ
Игнашевич не видит смысла проводить ротацию в матчах FONBET Кубка России
Победитель матча «Ростов» — «Урал» попадет в плей-офф Пути РПЛ: расклад в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак прокомментировал победу над «Балтикой» в FONBET Кубке России

Семак высказался о дебюте Адамова за «Зенит»