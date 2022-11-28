В Сети появилось видео бурной реакции игроков «Спартака» на просмотр повтора с ударом Николсона в драке с Родригао

Футболисты «Спартака» всей командой в раздевалке смотрели повторы драки, которая произошла в концовке матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

Особенно бурную и одобрительную реакцию вызвал момент, когда нападающий красно-белых Шамар Николсон ударил в лицо защитника «Зенита» Родригао.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал, когда дисциплинарный комитет вынесет вердикт по данному инциденту.