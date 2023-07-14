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Кубок России

Сегодня, 17:43

В «Севастополе» рассказали, почему решили отказаться от участия в FONBET Кубке России

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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал для «СЭ» решение не участвовать в FONBET Кубке России в следующем сезоне.

«Мы решили отказаться от участия в Кубке России, потому у нас нет ресурсов сейчас. У нас сейчас проблема с составом. Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим. Мы делаем акцент на чемпионат. Потому что чемпионат — это интересное соревнование, это что-то новое для нас. Прошлогодний Кубок был такой замороченный, я даже не знаю, на кого мы можем там попасть. У нас проблема с составом. У нас времени не было. За двадцать дней мы должны были собрать команду», — сказал Чалый «СЭ».

«Севастополь» в июне прошел аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге.

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК Севастополь
Валерий Чалый
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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