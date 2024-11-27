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Сегодня, 22:15

В Сочи стартовал тур трофея FONBET Кубка России

Матч ветеранов.
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Традиционный тур FONBET Кубка России перед матчем 1/4 финала Пути регионов «Сочи» — «Динамо» Махачкала на этот раз начался необычно. До того, как проехать вместе с амбассадорами по самым знаковым и живописным местам, хрустальный трофей был выставлен на стадионе им. Славы Метревели, где сегодня стартовал турнир по футболу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для ветеранов «Герои нашего времени».

После торжественного открытия турнира, в котором принял участие амбассадор РФС, обладатель Кубка России и экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин, участники могли сфотографироваться с главным трофеем российского футбола.

Турнир «Герои нашего времени» проходит в Сочи при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» — титульного спонсора FONBET Кубка России. В нем примет участие более 30 ветеранов из 12 регионов России. Открыли его генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин и заместитель генерального директора FONBET Николай Оганезов.

Сегодня вечером трофей FONBET Кубка России будет экспонирован на стадионе «Фишт» перед кубковым матчем. Там же пройдет фото- и автограф-сессия амбассадоров РФС: наряду с Игониным кубок в поездке в Сочи сопровождают экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Никита Баженов, а также экс-защитник «Локомотива» и сборной России Тарас Бурлак.

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2 Динамо 6 17-13 11
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31.07
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Спартак
Динамо
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14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
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Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
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Динамо
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3 : 3
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18:30
Динамо Мх
Спартак
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24.10
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Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
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2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
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31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
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Краснодар
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2 Рубин 6 7-4 9
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Акрон
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Зенит
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Рубин
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18:00
Факел
Акрон
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17:15
Акрон
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0
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Ахмат
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Оренбург
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ЦСКА
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П
4
2
1
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Рубин
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0
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Динамо
Динамо Мх
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1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
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1
2
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Краснодар
Ахмат
1
0
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0
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П
5
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1
1
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0
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