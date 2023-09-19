В «Спартаке» объяснили отсутствие Литвинова и Зобнина в заявке на матч с «Пари НН»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов, а также полузащитники Роман Зобнин и Руслан Литвинов не прилетели вместе с командой в Нижний Новгород на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».

«В Москве остались Литвинов и Зобнин. Оба лечатся. Литвинов работает индивидуально. У Зобнина микроповреждение. Также не приехал Селихов, но это скорее момент ротации», — сказал Зеленов.

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится во вторник, 19 сентября и начнется в 17.15 по московскому времени.