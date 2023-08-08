В «Спартаке» объяснили отсутствие Литвинова в заявке на матч против «Пари НН»

Сегодня, 19:36
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистами объяснил, почему защитник Руслан Литвинов не попал в заявку команды на матч FONBET Кубка России против «Пари НН».
— Насколько серьезная травма у Литвинова?
— Это решение тренерского штаба, плотный график, думаю, просто решили не рисковать.
— Футболка Рябчука мелькнула в соцсетях «Спартака».
— Рябчук сегодня будет в заявке. Сыграет или нет, это будет решать тренерский штаб.
— Почему Рябчук в заявке с португальским паспортом?
— Это технический момент, связанный с оформлением документов. Банально португальский паспорт дольше действует, чем молдавский. Поэтому было проще так заявить.
— Когда можно будет увидеть Николсона?
— Шамар только недавно вернулся из сборной. Набирает форму
— Как тренерский штаб оценивает состояние Рябчука?
— Мне бы не хотелось говорить за тренерский штаб. Он в заявке, а в заявке неготовых людей у нас не бывает.