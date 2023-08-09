В «Спартаке» объяснили отсутствие Максименко в заявке на матч с «Пари НН»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему голкипер Александр Максименко не попал в заявку команды на матч FONBET Кубка России против «Пари НН» (5:4).

«У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй», — сказал Зеленов.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля примет «Динамо» 29 августа. Команда Сергея Юрана в тот же день дома сыграет с «Краснодаром».