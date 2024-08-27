Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:37

В «Спартаке» объяснили отсутствие Медины и Рябчука в составе на матч с «Динамо» из Махачкалы

Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на матч FONBET Кубка России с «Динамо» из Махачкалы не приехали Олег Рябчук и Хесус Медина.

— Рябчук восстанавливается после ушиба, полученного в прошлом матче. Медину тренерский штаб решил поберечь, — заявил журналистам Зеленов.

Также на встречу не приехали Алексис Дуарте, Шамар Николсон и Александр Соболев. Игра 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет сегодня, 27 августа, на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
1
0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Зенит»: Тимошенко сравнял счет с пенальти

«Факел» и «Рубин» назвали стартовые составы на кубковый матч