В «Спартаке» объяснили, почему Медина не попал в заявку на матч Кубка России с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник Алексис Дуарте и полузащитник Хесус Медина не попали в заявку красно-белых на матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».

«Медина получил повреждение в конце прошлой игры. Дуарте решили поберечь», — сообщил Зеленов.

В сезоне-2024/25 Дуарте провел за «Спартак» 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. 25-летний парагваец пропустит третью игру подряд.

У 27-летнего Медины 3 гола и 2 результативных паса в 22 матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне. 11 апреля в конце игры 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» парагваец не реализовал пенальти при счете 1:2 в пользу соперника.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится во вторник, 15 апреля. Начало игры — в 20.30 (мск).