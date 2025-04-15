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15 апреля, 19:36

В «Спартаке» объяснили, почему Медина не попал в заявку на матч Кубка России с «Уралом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник Алексис Дуарте и полузащитник Хесус Медина не попали в заявку красно-белых на матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».

«Медина получил повреждение в конце прошлой игры. Дуарте решили поберечь», — сообщил Зеленов.

В сезоне-2024/25 Дуарте провел за «Спартак» 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. 25-летний парагваец пропустит третью игру подряд.

У 27-летнего Медины 3 гола и 2 результативных паса в 22 матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне. 11 апреля в конце игры 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» парагваец не реализовал пенальти при счете 1:2 в пользу соперника.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится во вторник, 15 апреля. Начало игры — в 20.30 (мск).

Деян Станкович и&nbsp;Олег Шатов.«Спартак» — «Урал». Онлайн-трансляция матча Кубка России

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Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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