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Кубок России

Сегодня, 20:32

В «Спартаке» объяснили, почему не пустят журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Писали, что «Спартак» не готов пустить журналистов в раздевалки в случае сегодняшней победы. Так ли это? И если так, то почему «Спартак» становится более закрытым?

— Действительно мы закрыли раздевалку, но здесь история обычная. К нам обратились коллеги с телевидения, сказали, что у них есть такой запрос, на что мы ответили, что удовлетворить этот запрос не можем. Норма регламента не является обязательной, это наше право здесь ответить отказом.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак» — 0:1. Пруцев открыл счет. Онлайн-трансляция

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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