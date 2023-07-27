В «Спартаке» оценили судейские решения в матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решения арбитра Алексея Сухого в матче красно-белых против «Краснодара» (2:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» остался в большинстве в концовке первого тайма после удаления Эдуарда Сперцяна за фол на Антоне Зиньковском.

— Остались ли вопросы по голу «Краснодара»?

— Я еще не видел повтор. Надо пересматривать.

— В первом тайме была чистая красная?

— Я был в ужасе, когда увидел фото и видео этого момента. Я не судья. Наверное, должны решать профессионалы. Но то, что я видел. Слава богу, что Зиньковский жив, — сказал Малышев.