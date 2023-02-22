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Кубок России

Сегодня, 20:05

В «Спартаке» ответили на обвинения в плагиате предматчевой афиши у «Бетиса»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Предматчевый анонс «Спартака» (слева) и афиша «Бетиса».
Фото «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на обвинения клуба в том, что красно-белые сплагиатили идею предматчевой афиши FONBET Кубка России против «Локомотива» у испанского «Бетиса».

«Спартак» опубликовал анонс игры с изображением в стиле видеоигры «Hogwarts Legacy». Неделю назад похожую афишу публиковал «Бетис».

— Пишут, что вы позаимствовали идею афиши матча у «Бетиса».

— В игру по мотивам «Гарри Поттера» играет вся планета, — сказал Зеленов «СЭ». — Футбольных клубов в мире существует очень много, а эта афиша была сделана по мотивам афиши игры — та же фигура в капюшоне, вместо замка — стадион. Все очевидно. Естественно, не только нашему SMM-щику пришла эта идея в голову.

— Спустя неделю после афиши «Бетиса»?

— Да хоть спустя месяц. Мы не следим за соцсетями «Бетиса», при всем уважении. А идея — не настолько оригинальная, чтобы на нее ставить копирайт.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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