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Сегодня, 16:52

В «Спартаке» ожидают 10-12 тысяч зрителей на кубковом матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об ожидаемой посещаемости домашнего стадиона на матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Ожидаем 10-12 тысяч человек», — приводит Metaratings.ru слова Зеленова.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 1 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва). Начало — в 20.45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые возглавляют таблицу группы D, набрав 12 очков. «Быки» идут на третьей строчке с 8 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-ozhidayut-10-12-tysyach-zritelei-na-matche-s-krasnodarom-300727/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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