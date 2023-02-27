В «Спартаке» рассчитывают увидеть Мозеса на поле к матчу с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал форму игроков.

— Как проходит восстановление Умярова и Мозеса? Как скоро увидим их на поле?

— По Наилю ситуация непростая — увидим. Как будет развиваться ситуация. Прогнозов делать не будем. По Виктору — на прошлой неделе он провел три полноценные тренировки с командой. Надеюсь, с первого марта мы будем на него рассчитывать. К матчу с «Факелом» надеюсь увидеть его на поле.

11 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в 19-м туре чемпионата России.