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Сегодня, 22:56

В «Спартаке» рассчитывают увидеть Мозеса на поле к матчу с «Факелом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал форму игроков.

— Как проходит восстановление Умярова и Мозеса? Как скоро увидим их на поле?

— По Наилю ситуация непростая — увидим. Как будет развиваться ситуация. Прогнозов делать не будем. По Виктору — на прошлой неделе он провел три полноценные тренировки с командой. Надеюсь, с первого марта мы будем на него рассчитывать. К матчу с «Факелом» надеюсь увидеть его на поле.

11 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в 19-м туре чемпионата России.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив
Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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