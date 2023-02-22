В «Спартаке» высказались о жалобе «Зенита» в CAS из-за драки с красно-белыми в FONBET Кубке России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал жалобу «Зенита» в CAS о дисквалификации игроков за драку во время матча FONBET Кубка России против «Спартака».

— Не комментируем. Это «Зенита». Как мы можем это комментировать?

— Когда ожидаете решения?

— В теоретической плоскости трудно это обсуждать. Когда будет решение, тогда будем об этом говорить.

— Как восстанавливаете Мозеса, и когда мы сможем увидеть его на поле?

— Восстановление хорошо. Динамика позитивная. Он сейчас работает с командой, у него все больше и больше нагрузок. Когда именно это произойдет, все-таки не будем говорить, потому что травма очень тяжелая. Мозес делает все, чтобы максимально тщательно подойти к восстановлению. На данном этапе состояние Мозеса нас удовлетворяет. Но торопиться здесь не будем, — сказал «СЭ» Зеленов.