В суперфинале FONBET Кубка России в центре поля в начале шоу будет выставлен гигантский трофей

РФС в предматчевом шоу суперфинала FONBET Кубка России повторит трюк организаторов ЧМ-2022 в Катаре, сообщает «РБ Спорт».

В Катаре перед играми в центре поля выставлялся гигантский макет Кубка мира. По информации источника, такой же вариант используют и организаторы Кубка России. Отмечается, что трофей будет 10 метров в высоту. Также Российский футбольный союз намерен перед суперфиналом выставить такие гигантские трофеи в популярных локациях и парках столицы.

В суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что РФС готов предоставить всем клубам-участникам Кубка по 200 билетов на суперфинал турнира.