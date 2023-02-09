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Кубок России

Сегодня, 17:55

В «Волге» рассказали, где пройдет матч Кубка России с «Зенитом» в случае неготовности стадиона в Ульяновске

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможном переносе матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Зенита» из Ульяновска в Нижнекамск.

«На данный момент у нас заявлено два поля: «Жигулевское», на котором играет «Акрон», и Нижнекамск. Акцентируют внимание на стадионе в Нижнекамске, потому что «Акрон» сам играет на следующий день домашний матч в Кубке. Мы, конечно, может там сыграть, но это создаст много неудобств нам, «Зениту», «Торпедо» и «Акрону». У нас будет игра, а у последних двух команд в тот же день должны пройти предыгровые тренировки. У Нижнекамска игр нет, там готовы в течение двух дней подготовить стадион. Они ждут отмашку, а мы отмашку можем дать только после решения комиссии. Хотя игра на нейтральном поле — это непросто, нужно делать много чего на месте, кто-то должен взять на себя инициативу и работу», — сказал Савинов «СЭ».

Матч между «Волгой» и «Зенитом» должен состояться 25 февраля. Его победитель выйдет в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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