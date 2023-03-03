В «Волге» рассказали о поиске болельщика, бросившего банан в Вендела

Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал «СЭ» о поиске болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

«Болельщика ищут. Сегодня разговаривал. Есть наработки, ждем решения органов. Подключились все. Думаю, его найдут в любом случае», — сказал Наволокин «СЭ».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

Ранее в Сети появилось фото человека, который, предположительно, бросил предмет в Вендела.

По итогам встречи с «Зенитом» клуб из Ульяновска оштрафован КДК РФС на 500 тысяч рублей и один матч Кубка России без зрителей условно.