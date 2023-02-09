В «Волге» рассказали о визите комиссии РФС перед матчем Кубка России с «Зенитом»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о работе специальной комиссии РФС в Ульяновске. Эксперты проверяли готовность стадиона «Труд» к матчу Кубка России против «Зенита».

«Мы ждем официального решения комиссии, оно может быть любым. Недочеты есть всегда и у любого стадиона — летом или зимой. Понятно, что на поле было бы проблематично сыграть уже завтра. Но трава растет, корневая система укрепляется. И вчера еще с погодой не повезло, поле открыли заранее для делегации, и за несколько часов оно схватилось. На самом деле там +13-14 градусов над поверхностью. Отправили несколько фотографий поля. Наш агроном говорил с комиссией, рассказывал про план подготовки поля. Все мы ждем, когда история закончится. Если даже скажут «нет», то нам останется только подчиниться этому и начать готовиться к матчу», — сказал Савинов «СЭ».

Матч между «Волгой» и «Зенитом» должен состояться 25 февраля. Его победитель выйдет в полуфинал Пути регионов Кубка России.