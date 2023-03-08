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Кубок России

Сегодня, 11:25

В «Волге» уверены, что бросивший банан в Вендела болельщик будет найден

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал «СЭ» о ходе поиска болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, который проходил в Ульяновске.

Инцидент произошел на 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле.

«Поиски находятся на той же стадии. Только вчера узнавал этот вопрос. Органы продолжают свою работу. Есть уверенность, что нам удастся найти этого человека. Видеосъемка со стадиона есть», — сказал Наволокин «СЭ».

По итогам встречи с «Зенитом» клуб из Ульяновска был оштрафован КДК РФС на 500 тысяч рублей, а также наказан проведением одного домашнего матча FONBET Кубка России без зрителей условно.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел. История с брошенным в Вендела бананом — тест для российского футбола. Он его легко прошел

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
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