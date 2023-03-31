В «Волге» заявили, что будут подавать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»

Президент «Волги» Михаил Наволкин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан на поле в матче Кубка России Путь Регионов против «Зенита» (0:3).

В заявлении УМВД по региону говорится, что болельщик оштрафован на 5 тысяч рублей и не сможет посещать игры в течение года.

«Будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан в матче с «Зенитом», чтобы он заплатил штраф, который РФС выписал «Волге». Сейчас узнаем окончательное решение и будем подавать в гражданский суд», — сказал Наволкин «СЭ».

Игра между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.