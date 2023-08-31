Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 01:55

Вахания — о вызове в сборную России: «Пока особо не верю в это, это как сон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Илья Вахания после победы над «Локомотивом» (2:1) в FONBET Кубке России рассказал об эмоциях от вызова в сборную России.

«Пока особо не верю в это, это как сон. Конечно, как и для любого мальчика, который начинает играть в футбол, это мечта. Когда узнал о вызове? Прямо на поле журналист подошел, сказал. Я подумал, что меня разыгрывают. Почему не поверил? Не знаю, это как сон», — цитирует «РБ Спорт» Ваханию.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Локомотив» снова теряет очки — на этот раз проиграли в Кубке «Ростову». Разницу сделал дублер Комличенко Голенков
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-o-vy-zove-v-sbornuyu-uznal-pryamo-na-pole/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в Монако 31 августа
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
СБ ООН не принял резолюцию РФ о санкциях против Мали
Грушко заявил о риске для Парижа при гарантиях безопасности для Киева
Фигуристка Горбачева поблагодарила всех за участие в ее поисках
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Агент Ренана рассказал, почему игрок пропустил матч с «Балтикой»
Арутюнянц: «Понравилась самоотдача игроков «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Лазарев — о стычке с Клаудиньо: «Для меня нет авторитетов на поле»
Тикнизян — о предпочтениях в музыке: «Тальков, Цой. Классика не стареет»
Карпин — о победе над «Локомотивом»: «Играл обновленный состав, этим футболистам надо показывать, доказывать»
«Спартак» разгромил «Динамо», ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи»: расписание и результаты матчей 3-го тура групп FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арутюнянц: «Понравилась самоотдача игроков «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Агент Ренана рассказал, почему игрок пропустил матч с «Балтикой»