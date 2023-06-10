Газзаев: «Хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России!»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005, Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» заявил, что фаворитов в Суперфинале Кубка России не будет.

«По итогам чемпионата России ЦСКА находится в лучшем моральном положении — команда стала обладателем серебренных медалей, стабилизировался состав, команда выглядит убедительно. Но это финал Кубка, на бумаге фавориты есть — а в игре их нет. Буду болеть. Хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России», — сказал Газзаев «СЭ».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.