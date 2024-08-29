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Сегодня, 02:21

Гладилин: «Махачкалинское «Динамо» заслуживает хороших слов после матча со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Махачкалинское «Динамо» заслуживает хороших слов. Они настроились, вышли играть в футбол, действовали самоотверженно. Раньше в таком стиле выступал «Терек». Динамовцы играли на результат, удачно завершили первый тайм, использовали момент и в итоге добились победы», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

«Динамо» набрало 6 очков и возглавило таблицу группы A, обойдя «Спартак», у которого тоже 6 очков.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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