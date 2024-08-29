Гладилин: «Махачкалинское «Динамо» заслуживает хороших слов после матча со «Спартаком»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Махачкалинское «Динамо» заслуживает хороших слов. Они настроились, вышли играть в футбол, действовали самоотверженно. Раньше в таком стиле выступал «Терек». Динамовцы играли на результат, удачно завершили первый тайм, использовали момент и в итоге добились победы», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

«Динамо» набрало 6 очков и возглавило таблицу группы A, обойдя «Спартак», у которого тоже 6 очков.