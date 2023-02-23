Гладилин — об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Абаскаля стоит похвалить за такое решение»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых над «Локомотивом» в четвертьфинале FONBET Кубка России (1:0).

«Игра была классической кубковой. В первом тайме было преимущество «Спартака» по контролю мяча, но обе команды были нацелены на победу. Во втором тайме игра выровнялась, замены и погодные условия сыграли свою роль — зрелищности на поле стало меньше, но накал борьбы остался», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он предположил, возможно ли повторение в РПЛ ситуации, когда в стартовом составе «Спартака» на поле выходят одни россияне.

«Это, скорее, единичный случай, но это хороший пример, ведь если есть талантливые способные ребята, то тренер должен им доверять. Абаскаля стоит похвалить и поставить ему огромный плюс за такое решение, ведь в обойме были легионеры, а он не побоялся выпустить только россиян. Это очень здорово, что тренерский штаб делает ставку на своих футболистов, а первый тайм показал, что это было не зря — ребята очень хорошо играли», — добавил специалист.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.