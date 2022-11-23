23 ноября, 17:23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (2:4) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.
«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но все равно не так, как планировали. В концовке встречи могли забить еще, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — приводит пресс-служба ростовчан слова Карпина.
«Ростов» занимает последнее, четвертое, место в группе C Кубка России с 6 очками в 5 матчах.
В последнем туре команда сыграет дома против «Ахмата». Матч пройдет 27 ноября. Ростовчане не выйдут из группы, в случае если не смогут победить.
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