Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Кубок России. Новости

Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

30 августа 2022, 21:25

Валерий Кечинов был уверен, что «Спартак» обыграет «Крылья Советов»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Не был так убедителен сегодня «Спартак», но это из-за серьезной ротации. Это правильное решение. Был уверен в сегодняшней победе «Спартака», даже после кардинальных изменений в стартовом составе. Рад, что победу принес воспитанник клуба, сын моего бывшего партнера по команде Алексея Мелешина. Рад был видеть Павла Маслова после тяжелой травмы, надеюсь, что он укрепит линию обороны. У «Спартака» есть глубина состава, и игроки запаса получают свои минуты в Кубке России. Это очень хорошо», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Следующий матч в Кубке «Спартак» проведет 15 сентября на своем поле против «Факела». «Крылья Советов» также на своем поле примут «Зенит» 14 сентября.

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Ахмата»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Дуглас Сантос: «Верю, что борьба в следующих матчах против «Спартака» будет исключительно за мяч»
Аленичев назвал абсолютно правильным решением 6-матчевые дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку
Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита» на 6 матчей
«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Гладилин считает, что «Спартак» пострадал больше «Зенита» из-за дисквалификации футболистов
Ловрен — о решении КДК по матчу Кубка России: «Промеса не дисквалифицировали? Странно!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Абаскаль отметил удачный дебют 18-летнего нападающего Мелешина в составе «Спартака»

«Краснодар» в серии пенальти вырвал победу у «Крыльев» и вышел в финал Пути регионов Кубка России