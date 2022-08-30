Валерий Кечинов был уверен, что «Спартак» обыграет «Крылья Советов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Не был так убедителен сегодня «Спартак», но это из-за серьезной ротации. Это правильное решение. Был уверен в сегодняшней победе «Спартака», даже после кардинальных изменений в стартовом составе. Рад, что победу принес воспитанник клуба, сын моего бывшего партнера по команде Алексея Мелешина. Рад был видеть Павла Маслова после тяжелой травмы, надеюсь, что он укрепит линию обороны. У «Спартака» есть глубина состава, и игроки запаса получают свои минуты в Кубке России. Это очень хорошо», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Следующий матч в Кубке «Спартак» проведет 15 сентября на своем поле против «Факела». «Крылья Советов» также на своем поле примут «Зенит» 14 сентября.