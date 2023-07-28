Кечинов: «Если брать весь матч «Спартака» и «Краснодара», то игра была равная»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче с «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России.

«Впечатления о матче остались очень хорошие. Если брать всю игру, то она была больше равная, за исключением того, что «Спартак» реализовал свой момент. Там роль сыграло индивидуальное мастерство Хлусевича и Зобнина. Но в общем, до удаления, да и весь первый тайм был равным. У «Краснодара» не было стопроцентных моментов, были удары, которые не таили серьезную угрозу. Второй тайм был за «Спартаком», который играл в удовольствие, создавал моменты, но не забивал, хотя много бил по воротам. В обороне, за исключением пропущенного мяча, играли очень надежно и уверенно. Мне это было приятно видеть», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».