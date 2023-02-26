0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

26 февраля, 22:37

Кечинов: «Не думаю, что «Спартак» будет играть с «Локо» по результату. У них поменялась философия»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России, где встретятся красно-белые и «Локомотив».

«Легко во втором матче «Спартаку» не будет. Мы видели, что в первой игре «Локо» предстал очень серьезной командой, гораздо сильнее, чем в прошлом году при другом тренере. Дзюба усилил, Пиняев усилил, Смольников своим опытом также придал «Локомотиву» уверенности. Но мой фаворит, конечно, «Спартак» — все же и игра у команды уже поставлена, и команда понимает и знает, за счет чего хочет добиваться результата.

У команды есть свой стиль, свой рисунок игры, он атакующий. И я не думаю, что «Спартак» будет играть по результату, потому что у красно-белых поменялась философия. Они в каждой игре выходят первым номером и стараются играть в атаку, это хотелось бы видеть постоянно, думаю, так будет и в предстоящем матче», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-ne-dumayu-chto-spartak-budet-igrat-s-loko-po-rezul-tatu-potomu-chto-u-krasno-bely-h-pomenyalas-filosofiya/
Валерий Кечинов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Стрепетов: «Понравилось, как все встали на защиту Вендела»
Наумов: «Локомотив» должен прибавить в ответном матче, выиграть и пройти дальше»
Хаджи: «Ответный матч с «Локомотивом» будет более легким для «Спартака»
Заварзин: «Если журналистам мало материала, то пусть не в «Спартаке», а в «Зените» ищут темы для печати»
Андрей Черкасов — об инциденте с Венделом: «Кинувшего нужно накормить бананами так, чтоб на всю жизнь запомнил»
Борис Игнатьев назвал фаворитов FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаджи: «Ответный матч с «Локомотивом» будет более легким для «Спартака»

Наумов: «Локомотив» должен прибавить в ответном матче, выиграть и пройти дальше»