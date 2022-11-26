Валерий Масалитин: «Летние трансферы ЦСКА не сработали»

26 ноября, 19:53
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат кубкового матча с «Сочи» (2:1).
«Первый там был интересный, отсутствовали Карраскаль и Медина, команда поменяла схему, — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина. — А вот во втором тайме целостной игры не было, может, не хватило физических кондиций. Автогол не вытекал из развития событий, игра у ЦСКА сломалась, «Сочи» начал создавать моменты, но москвичи выстояли».
Ветеран красно-синих высказал мнение, что летние трансферы не только не сработали, но даже ослабили команду.
«Если в клуб приезжает иностранец, то он должен быть на полголовы сильнее нашего футболиста. Часто легионеры не дают развиваться российским футболистам, ведь они порой и сами не играют и другим не дают», — сказал Масалитин.
ЦСКА, несмотря на победу над «Сочи», вышел в плей-офф Кубка со второго места в группе.
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