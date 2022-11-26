Валерий Масалитин: «Летние трансферы ЦСКА не сработали»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат кубкового матча с «Сочи» (2:1).

«Первый там был интересный, отсутствовали Карраскаль и Медина, команда поменяла схему, — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина. — А вот во втором тайме целостной игры не было, может, не хватило физических кондиций. Автогол не вытекал из развития событий, игра у ЦСКА сломалась, «Сочи» начал создавать моменты, но москвичи выстояли».

Ветеран красно-синих высказал мнение, что летние трансферы не только не сработали, но даже ослабили команду.

«Если в клуб приезжает иностранец, то он должен быть на полголовы сильнее нашего футболиста. Часто легионеры не дают развиваться российским футболистам, ведь они порой и сами не играют и другим не дают», — сказал Масалитин.

ЦСКА, несмотря на победу над «Сочи», вышел в плей-офф Кубка со второго места в группе.