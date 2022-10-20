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Сегодня, 16:31

Масалитин — о Карраскале: «Его давно должны были убрать из состава, вообще не помощник команде»

Масалитин поделился мнением о конфликте между Федотовым и Карраскалем
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о конфликте между главным тренером армейцев Владимиром Федотовым и полузащитником клуба Хорхе Карраскалем.

19 октября Карраскаль не попал в заявку ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

«Карраскаля давно должны были убрать из состава с таким отношением к команде. На поле он вообще не помощник, выходит и отбывает номер. Это воспитательная мера, которая должна была случится намного раньше. В весенней части сезона он сыграл 5-6 матчей, показал себя и растворился. Сейчас тоже самое.

Вообще надо пересматривать отношение к иностранцам в ЦСКА. Их игра вызывает вопросы. На сегодняшний день наши ребята более мотивированны, хотят играть и показывать себя. Им надо давать возможность. Карраскаль должен на тренировках доказывать, что он сильнее», — приводит слова Масалитина «Спорт День за Днем».

Федотов после матча с «Торпедо» объяснил, почему Карраскаль не попал в заявку на матч. Он заявил, что «есть небольшие проблемы».

Ранее в интервью «СЭ» главный тренер ЦСКА рассказал, почему раскритиковал Карраскаля после игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 13 матчах за армейцев.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/masalitin-o-konflikte-fedotova-i-abaskalya-esli-khotite-pozvonite-drug-drugu-i-napikhayte
Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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