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Кубок России

Сегодня, 19:35

Масалитин — о поражении ЦСКА от «Факела»: «Моменты были, реализация хромала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейского клуба в матче 2-го тура FONBET Кубка России против «Факела» (0:2).

«Моменты были, реализация хромала. Понятно, что на каждую игру нужен настрой, а если должного настроя не было, то потом тяжело перестроиться. Можно найти много причин, но первая — недонастроились. Потом спохватились и уже не смогли перевернуть ход игры. Такие моменты бывают, например, матч в РПЛ против «Локомотива». «Железнодорожники» создавали, душили, а потом раз пенальти, два забили и все, игра перевернулась. В этой игре тоже давили, душили, но не забили, а «Факел» все реализовал», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 2 туров все команды группы А (ЦСКА, «Факел», «Сочи» и «Оренбург») набрали по 3 очка.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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