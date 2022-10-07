Валерий Новиков: «Ежегодно проводить финал Кубка в «Лужниках» — это правильно, так было в СССР»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что РФС и руководство «Лужников» ведут диалог о ежегодном проведении финалов Кубка России в фиксированную дату.

«Во времена СССР финалы Кубка по футболу всегда проводились в «Лужниках», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова. — Я считаю, что это было бы правильным решением. «Лужники» — это не просто чье-то поле, это центральная арена страны. «Лужники» прошли реконструкцию, такие матчи стали бы большим праздником для зрителей».

В среду, 5 октября, было объявлено, что финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках».

Финал Кубка России-2021/22 также прошел на арене в Москве. В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.