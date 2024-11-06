Новиков: «Если ЦСКА обыграет «Рубин», то забудет матч со «Спартаком»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящем матче красно-синих с «Рубином» в матче FONBET Кубка России.

«Игра, конечно, будет важна во всех смыслах, но важен психологический аспект. Команда проиграла в дерби, а эти матчи всегда важны и влияют на настрой футболистов. Если ЦСКА обыграет «Рубин», то ребята забудут матч против «Спартака», это точно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября. Начало игры — 19:00 по московскому времени.