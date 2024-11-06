Новиков: «Если ЦСКА обыграет «Рубин», то забудет матч со «Спартаком»

Сегодня, 04:51
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящем матче красно-синих с «Рубином» в матче FONBET Кубка России.
«Игра, конечно, будет важна во всех смыслах, но важен психологический аспект. Команда проиграла в дерби, а эти матчи всегда важны и влияют на настрой футболистов. Если ЦСКА обыграет «Рубин», то ребята забудут матч против «Спартака», это точно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2